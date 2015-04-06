Костицкий уволился с должности председателя Нацкомморали

Соответствующее распоряжение №282-р от 31 марта обнародовано 6 апреля на «Правительственном портале», пишет Телекритика.

В распоряжении в частности указано: «Уволить Костицкого Василия Васильевича с должности председатели Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали по собственному желанию».

Напомним, 10 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины "О защите общественной морали" (относительно государственного надзора)» (законопроект Ольги Черваковой №1647), который предусматривает ликвидацию НЭК как государственного органа.

Читайте такжеМедийные организации призывают правительство и президента как можно скорее ликвидировать Нацкомморали3 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О защите общественной морали»». В соответствии с ним из Закона Украины «О защите общественной морали» исключаются положения относительно определения статуса и принципов деятельности НЭК.

В законе также отмечается, что контроль за соблюдением требований законодательства в сфере защиты общественной морали в пределах своей компетенции осуществляют Министерство внутренних дел Украины, центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере культуры, кинематографии, налоговую политику, таможенное дело, в сфере борьбы с правонарушениями во время применения налогового, таможенного законодательства, Госкомтелерадио и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Для окончательной ликвидации комиссии нужно решение Кабинета Министров. В марте Движение «Стоп цензуре!» и РПР-Медиа распространили заявление с призывом к Кабинету Министров Украины завершить процесс ликвидации НЭК.

2 апреля первый заместитель председателя Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова заявила о том, что правительство затягивает ликвидацию НЭК, государство и далее выплачивает зарплату 50 сотрудникам НЭК.