По всей территории Украины заступили на дежурство 593 патруля Нацгвардии (видео)

С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. До этого гвардейцы несли службу исключительно совместно с сотрудниками Национальной полиции.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Он отметил, что выполнение функций по охране общественного порядка, обеспечения защиты и охраны жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан полностью соответствует основным задачам НГУ, определенным в законодательстве.

«Соответствующее поручение о задействовании сил и средств Нацгвардии к самостоятельному патрулирование населенных пунктов страны в конце июля 2019 года подписал министр внутренних дел Арсен Аваков», - отметил Яровой.

«Лето - период активных отпусков, характеризуется большим количеством людей, в частности детей, на улицах городов и сел. Это требует дополнительных сил правоохранителей, в частности с точки зрения превенции нарушений общественного порядка и преступлений», - добавил первый заместитель министра внутренних дел.

Яровой сообщил, что на дежурство заступили более двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии. Они несут службу в составе 593 патрулей, из которых: 317 самостоятельных пеших, 104 на патрульных автомобилях, 172 - совместные с полицейскими, 104 - автомобильные, 68 - со служебными собаками.

«Патрули Нацгвардии несут службу в 175 зонах оперативного реагирования. Их расстановку и функционал определяет начальник соответствующего территориального подразделения Национальной полиции в зависимости от оперативной криминогенной ситуации», - сказал первый заместитель руководителя МВД.