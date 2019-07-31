Патриарх Филарет подал в суд на Минкульт за снятие с регистрации УПЦ Киевского патриархата

Патриарх также отметил, что все имущество Киевского патриархата без разрешения было передано ПЦУ.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил о подаче иска в суд на Министерство культуры из-за снятия с регистрации УПЦ Киевского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве.

«Митрополит Епифаний провел 27 июля Священный Синод, на котором приняли решение о создании комиссии по ликвидации не только Киевской патриархии УПЦ КП, но и по передаче всего имущества Киевского патриархата Киевской митрополии (ПЦУ - УНИАН) без нашего ведома, без нашего разрешения», - заявил он.

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«Что нас особенно беспокоит, что министерства и культуры, и юстиции тоже приняли решение о снятии с регистрации Киевской патриархии (УПЦ КП - УНИАН). Этого права они не имеют. Почему не имеют? Потому что я не обращался к ним относительно ликвидации Киевской патриархии, а без обращения патриарха или руководителя той или иной епархии Министерство юстиции и Министерство культуры не имеют права ни регистрировать, ни снимать с регистрации», - добавил патриарх.

Филарет отметил, что все епархии ПЦУ перерегистрировали свои уставы с Киевского патриархата на Православную церковь Украины, а Киевская патриархия УПЦ КП не подавала прошение о перерегистрации на ПЦУ. «Раз мы не подавали, то Министерство юстиции не вправе без нашего согласия, без нашей просьбы снимать нас с регистрации, поэтому мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию и Украинскую православную церковь Киевского патриархата», - отметил он .

«Суда пока еще не было, но иск мы подали», - добавил Филарет.

Как сообщал УНИАН, почетный патриарх Филарет заявил о намерении сохранить УПЦ КП, которая была одной из основательниц единой поместной Православной церкви Украины, чтобы в Украине во время литургий поминали имя киевского патриарха.

20 июня собрание духовенства и мирян, созванное по инициативе почетного патриарха Филарета, заявило о "восстановлении" Украинской православной церкви Киевского патриархата и неприятии томоса об автокефалии ПЦУ.

В ПЦУ отметили, что в связи с тем, что решением поместного собора УПЦ Киевского патриархата, который состоялся 15 декабря 2018 года в Малой Софии перед Объединительным собором УПЦ КП как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной Православной церкви Украины, проведение каких-либо мероприятий от имени УПЦ КП, в частности, под названиями ее уставных органов (священного синода, архиерейского и поместного соборов), является незаконным.

24 июня синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархии и передал ее под управление митрополита Епифания.

30 июля почетный патриарх Филарет обратился к министру юстиции Украины Павлу Петренко с просьбой продлить регистрацию УПЦ Киевского патриархата.

В свою очередь Министерство культуры Украины выступило с заявлением, в котором отметило, что УПЦ Киевского патриархата уже ликвидирована.