Военным катастрофически не хватает ночной оптики для обороны Авдеевки - волонтеры

Как сообщили УНИАН в волонтерском движении, на позициях украинских солдат очень не хватает ночной оптики, а вокруг города - достаточно густой лес.

"В почти разрушенном войной, опустевшем городе Авдеевка, как полный сюр, продолжает работу Авдеевский коксохимический завод. Работники живут прямо на территории завода, который периодически обесточивается, но не сдается. Этот завод не дает покоя противнику. Фактически он один обеспечивает работой большую долю промышленности Мариуполя. Остановка коксохима будет очередным серьезным ударом по экономике Украины. Бойцы, которые удерживают позиции в Авдеевке, обороняют не только территорию. Они стоят за курс доллара, цены на гречку и нашу с вами покупательной способности", - написала в Facebook волонтер Ольга Кобилинская.

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Так, волонтеры покупают два тепловизора и один прибор ночного видения для 25 бригады, два тепловизора для 20 батальона 93 бригады, а также тепловизор, ПНВ и дальномер для сводного отряда воздушных сил.

Отмечается, что общий бюджет - 22,2 тыс. долларов, или 560 тыс. гривен.

"Хочешь стабилизировать цены? Купи армии тепловизор" - призывают волонтеры.