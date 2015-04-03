В Украине начинается проект "Напиши солдату" для сбора денег на реанимобиль для АТО

С первых дней апреля Благотворительный фонд поддержки армии "Вернись живым" и Киевская областная дирекция "Укрпочты" начинают совместный проект "Напиши солдату".

Об этом УНИАН сообщили в Благотворительном фонде поддержки армии "Вернись живым".

Пользователям сети отделений "Укрпочты" в Киевской области предложат приобрести открытки, созданные специально для проекта, и отправить их на фронт.

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"Все средства, собранные от продажи открыток, будут перечислены Благотворительному фонду "Вернись живым" и потрачены на покупку реанимобиля для АТО", - говорится в сообщении.

На открытках изображено то, что солдаты на фронте считают оберегами: отпечатки детских рук, сплетенный желто-голубой браслет и традиционная вышивка. В центре сюжета открыток - детские и женские руки. По мнению волонтеров, руки, которые создают такие обереги, символизируют объятия, поддержку и надежный тыл.

"Стоимость одной открытки - 10 грн. Тираж - 28 тысяч единиц. Купленную открытку можно подписать и отправить своему знакомому воину. В случае же, если поле "адресат" будет незаполненным, "Укрпочта" автоматически передаст открытку на адрес фонда «Вернись живым», где волонтеры вложат ее в одну из передач в зону АТО. Таким образом каждая открытка обязательно найдет своего солдата", - заверили организаторы.

Отмечается, что печать открыток для проекта оплатил предприниматель Владислав Калиниченко. В планах организаторов продолжить проект и распространить его по всей территории Украины, но пока работу начали только с киевским отделением "Укрпочты".