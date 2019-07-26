Вопреки подходу ЕС: в Молдове ужесточили законодательство по IQOS

Ни в одной европейской стране IQOS не был приравнен к сигаретам.

Хотя большинство европейских стран применяют дифференцированное регулирование по отношению к инновационным технологиям в табачной индустрии (системе нагревания табака и электронным сигаретам), в Молдове без обсуждения с общественностью новый парламент принял во втором чтении законопроект, приравнивающий устройства для нагревания табака IQOS к обычным сигаретам, пишет newsmaker.md

Ни в одной европейской стране IQOS не был приравнен к сигаретам.

Такое нововведение грозит значительным повышением цены на товар в связи с повышением акцизного налога на табачные стики, что может привести к росту контрабанды.

Также будет запрещено использование IQOS в общественных местах вопреки наличию сертификатов, которые свидетельствуют о том, что использование

IQOS в помещении не нарушает нормы качества воздуха.

Закон был принят парламентом без должного учета позиции общественности, мнения экспертов, а также мировой практики.

Ранее Американская Торговая Палата в Молдове (AmСham) и Европейская бизнес ассоциация (EBA) обратились с письмом к президенту, премьер-министру и спикеру страны с призывом обеспечить прозрачность процесса принятия решений.

Также организации обратили внимания на отсутствие аналитического обоснования закона – нет прогнозов того, как законопроект повлияет на потребление табачных изделий, возможный рост контрабанды и т.д.

Напомним, 30 апреля Администрация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (Food & Drug Administration) разрешила продажу систем нагревания табака IQOS на территории США и констатировало, что IQOS выделяет значительно меньше вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами.

Большинство стран ЕС выделило в отдельную налоговую позицию категорию табачных изделий для систем нагревания табака.

Например, в Великобритании акциз на табак для нагревания почти в 8 раз ниже чем акциз на сигареты. Тем самым страна стимулирует переход на альтернативные, более инновационные системы, которые, как показывают исследования, имеют потенциал снижения вреда для курильщиков и окружающих.