Сегодня на Кировоградщине будут прощаться с 16-летней Дианой Хриненко, которая пропала почти год назад (видео)

Тело девушки нашли только через 7 месяцев после исчезновения.

Сегодня на Кировоградщине состоится церемония прощания с 16-летней Диной Хриненко, которая пропала почти год назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В нескольких сотнях метров от собственного дома на нее напали неизвестные. Более семи месяцев продолжались поиски и Диану надеялись найти живой. Но весной во время полевых работ тракторист выгреб из земли девичье тело.

То, что это именно пропавшая одиннадцатиклассница – впоследствии подтвердило три экспертизы. Результаты последней правоохранители получили на прошлой неделе и пригласили родных девушки на опознание тела.

Кто похитил и убил девушку до сих пор неизвестно. В уголовном производстве назначено более 90 экспертиз.