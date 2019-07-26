цей матеріал доступний українською

Сегодня на Кировоградщине будут прощаться с 16-летней Дианой Хриненко, которая пропала почти год назад (видео)

11:54, 26 июля 2019
Общество
1291 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Одесской области простились с убитой Дарьей Лукьяненко: хоронили в закрытом гробу, людям становилось плохо (фоторепортаж)

В нескольких сотнях метров от собственного дома на нее напали неизвестные. Более семи месяцев продолжались поиски и Диану надеялись найти живой. Но весной во время полевых работ тракторист выгреб из земли девичье тело.

То, что это именно пропавшая одиннадцатиклассница – впоследствии подтвердило три экспертизы. Результаты последней правоохранители получили на прошлой неделе и пригласили родных девушки на опознание тела.

Кто похитил и убил девушку до сих пор неизвестно. В уголовном производстве назначено более 90 экспертиз.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#подросток#Кировоградщина