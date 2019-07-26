Сегодня на Кировоградщине будут прощаться с 16-летней Дианой Хриненко, которая пропала почти год назад (видео)
11:54, 26 июля 2019Общество
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Тело девушки нашли только через 7 месяцев после исчезновения.
На Кировоградщине сегодня будут прощаться с 16-летней Дианой Хриненко
Сегодня на Кировоградщине состоится церемония прощания с 16-летней Диной Хриненко, которая пропала почти год назад.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В нескольких сотнях метров от собственного дома на нее напали неизвестные. Более семи месяцев продолжались поиски и Диану надеялись найти живой. Но весной во время полевых работ тракторист выгреб из земли девичье тело.
То, что это именно пропавшая одиннадцатиклассница – впоследствии подтвердило три экспертизы. Результаты последней правоохранители получили на прошлой неделе и пригласили родных девушки на опознание тела.
Кто похитил и убил девушку до сих пор неизвестно. В уголовном производстве назначено более 90 экспертиз.
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