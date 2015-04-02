Порошенко: Украина испытывает колоссальный кадровый голод и нехватку специалистов

Украина испытывает колоссальный кадровый голод и нехватку по-современному образованных специалистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом президент Петр Порошенко сказал на встрече с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом высших учебных заведений Тернопольской области.

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Глава государства проинформировал о вызовах, которые сейчас стоят перед Украиной, в первую очередь - борьбе против агрессора. Он высоко оценил активное участие студентов в волонтерских движениях, которые, хотя и не подлежат мобилизации, не остаются в стороне. При этом президент отметил, что, когда он был студентом, он служил два года, и это положительно повлияло на формирование его как личности.

Порошенко подчеркнул важность качественного обучения и воспитания образованной молодежи.

«На вас лежит особая ответственность за качество обучения, за особо тщательное отношение к получению тех знаний, которые не только вам помогут построить карьеру, но и будут полезны для строительства новой страны, - сказал Порошенко. - Украина будущего, независимость которой мы защищаем большой ценой, будет такой, какой ее построите вы».

Президент подчеркнул, что государство испытывает колоссальный кадровый голод и нехватку по-современному образованных специалистов, которые нужны для проведения реформ.

По мнению главы государства, все это является результатом того, что «раньше страна была пронизана коррупцией, и никого не интересовала заработная плата, поскольку можно было зарабатывать на взятках». При этом президент подчеркнул, что в настоящее время не существует «властного зонтика» над коррупцией, и любой чиновник будет отвечать в случае совершения незаконных действий.

Что касается реформы образования, то президент отметил: несмотря на то, что сейчас страна вынуждена усиленно финансировать оборонную сферу, реформы и расходы на образование являются важными инвестициями в будущее.

«Развитие любой страны зависит в первую очередь от уровня образования ее граждан», - подчеркнул глава государства.

Он также напомнил о необходимости сокращения количества вузов.

Кроме того, Порошенко назвал одной из основных проблем в сфере образования чрезмерную централизацию управления и финансирования образования. Он отметил, что «раньше все образовательные вопросы решали через ведомства в Киеве». Глава государства подчеркнул, что Украина должна избавиться от этого, в том числе и при помощи децентрализации власти.

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Президент также отметил важность развития науки и напомнил, что 20 марта этого года было подписано соглашение с Европейским Союзом «Об участии в рамочной программе ЕС по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» и об обретении Украиной статуса ассоциированного члена в этой программе. По словам Порошенко, с помощью этой программы Украина получила возможность формировать научные консорциумы и получать финансирование как координатор проектов.

«Не воспользоваться такими возможностями было бы крайне безответственно, потому что качественное высшее образование невозможно без его сочетания с наукой», - подчеркнул глава государства.