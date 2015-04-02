В Украине отметили Международный день распространения информации об аутизме "голубыми" акциями и пикетом Минобразования

Дети, страдающие аутизмом, собрали из разрисованных голубых кусочков пазла сердечко, что символизировало возможности таких детей к обучению, а также выпустили в небо голубые воздушные шарики, сообщает Радио Свобода.

«У этих детей очень много проблем. Это и восприятие социумом, это и низкий уровень диагностики и обучения. Детям с этим диагнозом очень трудно учиться в обычных классах. Кроме того, не все знают как таким детям помочь. Очень мало воспитателей и учителей ознакомлены с современными методами коррекции аутизма. Мне лично помог опыт таких мам, как я», - рассказала организатор акции «Киев в голубом», председатель правления сообщества особых семей «Мы вместе» Ольга Ладна.

Читайте такжеНосители генов аутизма имеют высокий уровень интеллектаПо статистике, каждый 88 ребенок страдает аутизмом, впрочем выявления болезни в возрасте до 2 лет дает шанс полностью преодолеть недуг. Ежегодно в Украине диагностируют на 30% больше случаев аутизма, однако до сих пор нет ни одной государственной специализированной организации, которая бы оказывала комплексную помощь таким детям.

Кроме Киева, акции ко Дню информирования об аутизме проходят также во Львове, Ровно, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Харькове, Кривом Роге и Одессе.

Также в Киеве сегодня Ассоциация родителей детей с аутизмом и Фонд помощи детям с синдромом аутизма «Ребенок с будущим» провели пикет под Министерством образования, требуя прекратить изоляцию таких детей в образовательной системе.

"Таких мы не берем ... инклюзии для аутистов нет ... ваш ребенок не такая ... зачем мне такие дети в школе ... наши воспитатели (учителя) не знают, что делать с вашим ребенком ..." - практически каждый день я слышу истории родителей детей с аутизмом , которым указывают на дверь. У наших детей много проблем, но больнее всего - это невозможность получить образование, невозможность быть в среде своих сверстников", - рассказывает Евгения Паничевская, глава Ассоциации родителей детей с аутизмом, которая инициировала акцию.

Чтобы продемонстрировать положение детей с аутизмом в образовательный системе, организаторы поставили под министерством прозрачную "камеру", в которой сидит ребенок.

Справка. 2 апреля в мире признан Днем распространения информации о проблемах аутизма. Эта дата была установлена резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 21 января 2008 года с целью подчеркнуть необходимость помогать людям с этим неизлечимым расстройством, а также повышать уровень их жизни.

В мире в этот день традиционно подсвечивают главные сооружения: небоскребы в мегаполисах США, Эйфелеву башню в Париже, Биг-Бен в Лондоне и тому подобное. Также голубым сегодня засветятся Оперный театр и Ратуша во Львове.