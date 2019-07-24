Оккупанты в Крыму заменят статую богини Флоры в Никитском ботсаду на бюст Ленина

Скульптуру Флоры подарили на 200-летний юбилей Никитского ботанического сада в 2012 году.

Бронзовую статую богини цветов Флоры, которая украшает центральную площадь возле бассейна в Никитском ботаническом саду в оккупированном Россией Крыму, заменят на мраморный бюст Ленина.

Таким образом, руководство ботсада выполняет решение крымского "суда", который постановил вернуть на место памятник Ленину, пишет Крым.Реалии.

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По словам заместителя директора Никитского ботанического сада Андрея Паштетского, скульптуру Флоры подарили на 200-летний юбилей Никитского ботанического сада в 2012 году.

"Тогда ее установили в честь двухсотлетия сада, приезжали все руководители Украины и Автономной Республики Крым, все были довольны. Но ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина. А с приходом России в 2014 году, все данные реестра передали в том же виде, и получилось, что сад самовольно демонтировал памятник культурного наследия. Хотя мы его никуда не выбросили, он стоит в 200 метрах от скульптуры Флоры у здания музея сада, рядом с бюстом Молотову, который с 1937 года занимал место, куда в 1957 году установили Ленина", - рассказал Паштетский.

Он отметил, что поскольку "суд" решил вернуть на место бюст Ленина, это придется сделать.

"Апелляционный суд оставил в силе первое решение суда, поэтому мы не можем не выполнять его требования. Понятно, что нам придется понести определенные расходы – памятник Флоре бронзовый, а бюст Ленина - мраморный. Весят они немало, плюс, к постаменту нет подъезда для строительной техники", - отметил Паштетский.

Одним из инициаторов возвращения Ленина на место богини был глава отделения Компартии РФ в оккупированной Ялте, так называемый депутат ялтинского горсовета Иван Павличенко. Он оценил решение суда о возвращении Ленина как победу своей партии.