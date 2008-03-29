Кабмин планирует существенно увеличить доход местных бюджетов

Правительство планирует внести изменения в межбюджетные отношения и существенно увеличить доходную часть местных бюджетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции журналистам.

«Это входит в наши планы. Кроме того, один из приоритетов для Министерства финансов – это создание четкого, понятного для всех порядка отношений между государственным и местными бюджетами, который бы не предусматривал нелогичного движения денег сверху вниз и снизу вверх, и чтобы эти потоки были правильно регламентированы и не вызывали бы никаких вопросов от органов местной власти», - подчеркнула она.

*** Доходная часть местных бюджетов формируется как из их собственных доходов, так и из поступлений общегосударственных налогов и сборов, закрепленных за этими бюджетами.