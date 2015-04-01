В "ЛНР" вслед за "ДНР" решили разоружить боевиков, не вступивших в "народную милицию"

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на так называемую прокуратуру "ЛНР".

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"Генеральной прокуратурой ЛНР… будут предприняты все меры выявлению незаконных вооруженных формирований на территории республики. По мере выявления незаконных вооруженных формирований, имеющих в наличии установленное в перечне указа огнестрельного, холодного оружия или иного вооружения, будут приниматься необходимые меры по их разоружению", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее "глава" так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко поручил до 4 апреля разоружить боевиков, которые не входят "силовые структуры республики".