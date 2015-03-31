ОБСЕ: На Луганщине задержали 12 членов "банды Филата", подозреваемых в убийствах и похищениях

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что в Луганской области задержаны 12 членов криминальной группировки, которые подозреваются в убийствах и похищении людей с целью выкупа.

Об этом говорится в отчете миссии за 30 марта, опубликованном сегодня.

В частности, в отчете отмечается, что наблюдатели миссии встретились с руководителем местной милиции в населенном пункте Сватово (подконтрольное Украине, 127 км к юго-западу от Луганска), который сообщил, что его милицейский участок ответственный также за пять районов, которые на данный момент находятся под контролем боевиков из "Луганской народной республики".

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"Согласно его информации, в этих районах было 300 случаев угона автомобилей, о чем было сообщено в милицию (без указания временных рамок совершенных действий)", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, указанный руководитель милиции, будучи озабоченным случаями организованной преступности, указал, что "наиболее значительно решенным делом в последнее время было дело ареста 12 членов так называемой "банды Филата", - говорится в отчете.

Также, по словам собеседника, члены "банды Филата" подозреваются в осуществлении трех убийств в Старобельске (подконтрольное Украине, 84 км к северу от Луганска), похищении ряда бизнесменов с целью выкупа и владении большим количеством оружия и взрывчатки.