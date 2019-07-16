Во Львове впервые состоится акция «Сажайте цветы, а не людей» в поддержку украинских политзаключенных

Акция состоится в пятницу, 19 июля, в Парке культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого.

В пятницу, 19 июля, львовян приглашают на акцию «Сажайте цветы, а не людей», цель которой – поддержать Олега Сенцова и всех украинских заложников Кремля.

Об этом сообщили в пресс-службе ЛГС.

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«В 2018-м Олег 145 дней голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных России — тогда их было более 70 человек. В Крыму сейчас 56 человек за решеткой за свою веру, мусульманство, из них 55 — крымские татары (данные правозащитной организации „Крымская солидарность“). Всего в России находятся более 100 политзаключенных и 24 украинских моряка», — отмечают организаторы.

Во Львове акция впервые состоится в пятницу, 19 июля, в 17.00 час. в Парке культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого. Всех неравнодушных львовян приглашают присоединиться к акции, высадить цветы и показать, что о заложниках помнят каждый день.

Отметим, 13 июля режиссеру и активисту Олегу Сенцову исполнилось 43 года. Шестой год подряд свой день рождения Олег вынужден праздновать в тюрьме, ведь он приговорен к 20 годам по сфабрикованному делу и находится в колонии строгого режима в городе Лабытнанги в Заполярье.

Напомним, акцию «Сажайте цветы, а не людей» основала актриса Рима Зюбина. Впервые ее провели 10 мая в Киеве.