В Симферополе неизвестные разносят "повестки на субботник" - соцсети

Как сообщает Крым.Реалии, об этом пишут симферопольцы в социальной сети Facebook.

«Вот такие повестки для явки на субботник разносят по квартирам, в случае неявки угрожают штрафом, но на основании чего штраф, не объясняют. При вручении помечают, кто получил повестку, вторую отметку, сказали, будут ставить на самом субботнике», – сообщил крымчанин, опубликовавший фотографию повестки.

По словам крымчан, люди, которые разносят листовки, не представляются и не показывают каких-либо удостоверений, поэтому об их принадлежности к какой-либо организации можно только догадываться. Это не мешает незнакомцам делать некие пометки, отмечая, кто из жильцов был дома и взял повестку на субботник.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму еще одного участника акции памяти Шевченко приговорили к "обязательным работам"«Разносили по всем квартирам. Это был молодой парень в спортивной форме. Отметил себе, что у него взяли листовку, и записал номер квартиры. Возможно, потом будет перекличка на самом субботнике, и отметят, кто пришел», – рассказала жительница центрального района Симферополя.

Примечательно, что на листовке, которая приглашает на «общекрымский субботник», находится логотип Крыма, разработанный еще до аннексии полуострова Россией.

От жильцов требуют не только личного участия: в повестке записан перечень инвентаря и материалов, которые необходимо принести с собой. В том числе от «добровольных» участников субботника организаторы ожидают получить урны, саженцы, трубы, цемент, щебень, лопаты и шины «в неограниченном количестве».