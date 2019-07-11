Во Львове может появиться метро
20:12, 11 июля 2019Общество
447 4
Во Львове депутаты городского совета поддержали петицию о размораживании проекта строительства в городе метрополитена.
В петиции сказано, что за 10−15 лет к Львову присоединятся несколько близлежащих населенных пунктов / фото twitter/kyivmetroalerts
Во Львове депутаты городского совета поддержали петицию о размораживании проекта строительства в городе метрополитена.
Читайте такжеВ Киеве на час продлят работу общественного транспорта 10 и 13 июля из-за фестиваля Atlas Weekend
Об этом сообщает Zaxid.net.
Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львова теперь должен разработать дорожную карту по решению этого вопроса.
В петиции сказано, что за 10−15 лет к Львову присоединятся несколько близлежащих населенных пунктов и, чтобы предотвратить транспортный коллапс, городу нужно метро, подземное или наземное.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter