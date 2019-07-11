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Во Львове может появиться метро

20:12, 11 июля 2019
Общество
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В петиции сказано, что за 10−15 лет к Львову присоединятся несколько близлежащих населенных пунктов / фото twitter/kyivmetroalerts

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Об этом сообщает Zaxid.net.

Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львова теперь должен разработать дорожную карту по решению этого вопроса.

В петиции сказано, что за 10−15 лет к Львову присоединятся несколько близлежащих населенных пунктов и, чтобы предотвратить транспортный коллапс, городу нужно метро, ​​подземное или наземное.

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Теги: #метро#Львовпогода во Львове