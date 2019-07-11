Начальнику Закарпатского лесхоза сообщили о подозрении из-за незаконной рубки лесов

По сведениям правоохранителей, подозреваемый вместе с двумя сообщниками допустили незаконные санитарные рубки лесов, причинив ущерб на более чем 2,6 миллиона гривень.

Начальник Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением, чем причинил природно-заповедному фонду более 2,6 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Согласно информации правоохранителей, подозреваемый вместе со своим заместителем и директором одного из местных лесных хозяйств в 2016 году, злоупотребляя служебным положением, допустили незаконные порубки древесины на территории природно-заповедного фонда.

По данным следствия, начальник управления незаконно подписал план проведения рубок лесов на территории ГП «Ужгородское лесное хозяйство», на основании чего руководитель местного лесного хозяйства, по предварительному согласованию с первым заместителем начальника, безосновательно выдал и согласовал лесорубные билеты.

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Как отметили в прокуратуре, в дальнейшем на основании этих документов на территории природно-заповедного фонда были незаконно проведены санитарные рубки. Общая сумма причиненного ущерба, согласно заключению эксперта, составила более 2,6 млн грн.

Сегодня, 11 июля, прокурор Закарпатской области сообщил о подозрении начальнику управления указанного ведомства. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве добавили, что ранее в соответствии с этой же статьёй было сообщено о подозрении одному из заместителей руководителя Закарпатского облуправления лесоохотничьего хозяйства и директору местного лесхоза. Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук выразил убеждение, что мораторий на экспорт леса-кругляку неэффективен и должен быть пересмотрен.