Из-за непогоды в Украине обесточены 176 населенных пунктов

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Донецкой области обесточено 55 населенных пунктов, в Херсонской - 46, в Полтавской - 36, в Днепропетровской - 31, в Запорожской - 5, в Кировоградской - 3.

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