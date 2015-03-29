Из-за непогоды в Украине обесточены 176 населенных пунктов
10:50, 29 марта 2015Общество
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Сегодня ночью в шести областях Украины из-за шквалистых порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 176 населенных пунктов.
Обесточены свыше 170 населенных пунктов / Фото УНИАН
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Донецкой области обесточено 55 населенных пунктов, в Херсонской - 46, в Полтавской - 36, в Днепропетровской - 31, в Запорожской - 5, в Кировоградской - 3.
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