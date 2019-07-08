"Высшее образование - не главное": эксперт объяснила, как работодатели выбирают работников

По словам эксперта, работодатели, среди прочего, положительно относятся к дополнительным курсам и повышению квалификации.

Большинство украинских работодателей не обращают внимания на наличие диплома о высшем образовании.

"Высшее образование сейчас – абсолютно не гарантия трудоустройства. Работодатели смотрят в первую очередь на навыки. Да, диплом играет определенную роль. Но далеко не главную", – рассказала эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина, передает «Обозреватель».

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По данным Дрожжиной, требование о наличии высшего образования содержится примерно в трети всех вакансий. Но и это – больше пожелание, а не обязательный критерий.

"Если перед работодателем стоит соискатель, который соответствует всем другим критериям и сможет аргументировать, почему он не получил высшее образование – например, это был осознанный выбор, и человек решил сразу приобретать практические навыки – то отсутствие высшего образования не станет проблемой", – отметила она.

"Ценность формального высшего образования отходит на второй план", – подчеркнула эксперт.

При этом работодатели положительно относятся к дополнительным курсам и повышению квалификации.

"Если человек заканчивает курсы – это характеризует его как проактивного, жаждущего знаний. По нашим опросам, 98% работодателей обращают внимание, что человек получает дополнительные знания вне классического высшего образования", – сообщила Дрожжина.

Также эксперт посоветовала соискателям делать акцент на социальной интеграции в компании.

"Сейчас работодатели очень ценят определенный набор социальных скиллов. Иногда работодатель охотнее рассмотрит того соискателя, который соответствует идеологии и ценностям компании. И даже если у человека нет технических или узкоспециализированных навыков, это даст ему преимущество", – пояснила она.

"Если вы хотите работать в конкретной компании, поинтересуйтесь, какая у нее идеология, какие ценности. И если они соответствуют вашим – напишите об этом в резюме, обратите на это внимание", – поделилась Дрожжина.