В 2018 году украинские компании повысили зарплаты на 15-20%, в лидерах - крупный бизнес - эксперты

Эксперты прогнозируют, что в 2019 году процесс роста зарплат в Украине продолжится.

В 2018 году работодатели практически во всех отраслях повысили зарплаты своим сотрудникам, а наивысшую динамику роста продемонстрировали крупные компании, нацеленные на сохранение позиций лидеров.

Об этом говорится в статье "Платят больше: Какие компании и насколько повышают зарплаты" на 112.ua.

В среднем все украинские компании повысили зарплаты на 15-20% в 2018 году, поделился наблюдениями со 112.ua территориальный директор ANCOR Ukraine (компания специализируется на трудоустройстве) Юрий Перч: "Безусловно, это происходило неравномерно, в зависимости от отрасли и размеров компаний, но компаний, которые бы повысили зарплаты сотрудникам менее чем на 10%, практически не было".

"Наиболее ощутимо зарплаты выросли в крупных компаниях, отмечают эксперты. Это происходило вопреки общепринятому мнению о том, что выбирая в качестве работодателя компанию - лидера отрасли, сотрудник изначально соглашается на оплату труда чуть меньше, нежели в компании, которая менее известна либо же только пытается закрепиться в отрасли", - говорится в статье.

Так, лидер металлургической отрасли группа "Метинвест" в прошлом году поднимала уровень заработных плат дважды: в апреле доходы сотрудников выросли в среднем на 20%, в октябре – еще на 10%. В 2018 году средняя зарплата на предприятиях Группы в Украине составляла около 18 тысяч грн. С 1 апреля 2019 года группа "Метинвест" повысила заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий еще в среднем на 15%. Наибольшую прибавку к зарплате получили ремонтники, инженеры-технологи средней квалификации и линейные руководители. Повышение не затронуло руководителей предприятий и сотрудников управляющей компании.

В компании "Укртелеком" за два года (2017-2018) средняя заработная плата выросла в среднем на 35% и по состоянию на конец 2018 года составляла более 8,5 тыс. грн. Основными критериями для пересмотра заработной платы в "Укртелекоме" являются: ситуация на рынке и индивидуальная эффективность каждого сотрудника, рассказали в пресс-службе компании.

В среднем на 30,5% за весь 2018 год выросла зарплата сотрудников автозаправочной сети ОККО.

Рост зарплат наблюдался и в аграрной сфере, причем также неравномерный: на крупных предприятиях оплату труда сотрудникам повышали больше. "За последние три года в аграрном секторе Украины средняя зарплата выросла в 2,5-3 раза", - сказал 112.ua президент "Украинской аграрной конфедерации" Леонид Козаченко. По его словам средняя зарплата в АПК сейчас составляет примерно 15,2 тыс. грн.

Эксперты прогнозируют, что в 2019 году процесс роста зарплат в Украине продолжится. "Сдерживающим фактором роста зарплат являются финансовые возможности компаний. Компании не могут повышать зарплаты бесконечно, ведь они ограничены показателями прибыльности", - говорит Юрий Перч.