В ОБСЕ обсудят с боевиками передачу Украине дел против лиц, осужденных до 2014 года – Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратила внимание координатора ОБСЕ Тони Фриша, что с оккупированной территории Донецкой области с декабря 2018 года на подконтрольную украинскому правительству территорию не передавались лица, заключенные до 2014 года.

Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш пообещал обратиться к боевикам по поводу передачи украинской стороне материалов уголовных дел в отношении осужденных до 2014 года граждан.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая сегодня провела встречу с Фришем.

"Мы обсудили вопросы координации усилий в процессе проведения мониторинга соблюдения прав заключенных с обеих сторон линии разграничения, а также перспективы обмена пленными и передачи заключенных с неподконтрольной правительству Украины территории", - говорится в сообщении.

При этом омбудсмен сообщила, что с 12 декабря 2018 года по 24 мая этого года состоялось 6 перемещений граждан Украины, которые отбывали наказание на оккупированной территории Луганской области. В частности, в целом за этот период были перемещены 268 граждан Украины, 49 из которых уже освобождены. Также в июле планируется очередное перемещение.

Читайте такжеУ Денисовой заявляют о жестоком обращении с осужденными в одесской колонии, где произошел бунт

В то же время украинский омбудсмен обратила внимание Фриша на то, что перемещение осужденных с временно оккупированной территории Донецкой области в последний раз происходило в декабре прошлого года.

"Отметила, есть еще одна категория наших граждан, которые были осуждены до 2014 года и отбывают наказание на территории Украины. Но материалы их уголовных дел остались на временно оккупированных территориях. Это делает невозможным пересмотр их дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Я попросила Тони Фриша помочь в передаче украинской стороне этих уголовных дел", - отметила Денисова.

По словам омбудсмена, координатор ОБСЕ пообещал обратиться к боевикам относительно решения этого вопроса.

Также Фриш выразил надежду, что процесс перемещения заключенных на подконтрольную правительству Украины территорию продолжится.

Напомним, в декабре из оккупированного Луганска перемещены на подконтрольную Украине территорию 42 лица, которые были осуждены еще до начала агрессии РФ в 2014 году, и выразили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах.