Статус участника боевых действий получили уже более 16 тысяч бойцов АТО
09:46, 27 марта 2015Общество
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Статус участника боевых действий получили уже более 16 тыс. военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.
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"В настоящее время статус участника боевых действий уже получили 16 тыс. 177 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины - участников АТО", - отметил он.
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