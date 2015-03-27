Статус участника боевых действий получили уже более 16 тысяч бойцов АТО

Статус участника боевых действий получили уже более 16 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев. Читайте такжеБолее 35 тысяч военных вернутся домой в рамках демобилизации "В настоящее время статус участника боевых действий уже получили 16 тыс. 177 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины - участников АТО", - отметил он.

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