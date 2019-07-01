Вейп помог 6-ти миллионам курильщиков - данные исследований Евросоюза

В недавнее время учеными-практиками некоторых учебных и медицинских заведений Греции, а также их коллегами из французского НИИ медицинских исследований и здравоохранения был проведен практический анализ состоявшегося ранее социологического опроса под названием «Евробарометр», который как раз и касался курения и применения электронных сигарет.

Статистика европейских исследований на тему вейпинга

Украина – часть Европы и заказать вейп в Украине несложно. И пока четкой статистике о количестве вейперов в Украине нет, в Евросоюзе успели собрать некоторые данные. Так, был проведен опрос среди 27,5 тысяч жителей Европейского Союза, а возрастная категория начиналась от 15 лет. Таким образом, опрос захватил наибольшее количество участников среди всех подобных, которые проводились ранее по данной тематике. Это позволило сделать его результаты более значимыми с точки зрения перспектив, пользы и вреда от перехода на вейп-продукцию.

Подробный опрос ставил целью раскрыть следующие показатели, как:

частоту применения Е-сигарет;

отделить повседневное вдыхание пара от экспериментального процесса; предоставить подробный анализ использования вейп-продукции, содержащей в себе никотин;

задействовать в опросе жителей разных стран Европы, чтобы вывести средние предпочтения.

Согласно итоговым даннм, больше 6 000 000 европейцев уже смогли отказаться от привычного табакокурения. Еще 9 000 000 отметили, что снизили норму повседневного потребления сигарет. Общая численность европейского населения составляет 508 миллионов жителей, из которых пробовало пар более 47 миллионов, а 7,5 делают это регулярно и поныне.

Как влияют Е-сигареты на здоровье обычного европейца

По результатам исследований и опросов медики смогли сделать вывод: вейп-продукция позитивно воздействует на здоровье европейских жителей по двум основным причинам:

множество людей сократило потребление либо полностью смогло отказаться от табака;

популярность Е-сигарет сохраняется в кругу бывших и нынешних курильщиков. Остальные пользуются ими крайне редко, то есть, продукция не провоцирует новую зависимость.

Да, некурящие нередко пробуют на вкус вейпы, однако в подавляющем большинстве из обычного любопытства, и лишь небольшой процент начинает делать это регулярно. Другими словами, очень немногие начинают парить на постоянной и даже периодической основе, поэтому нет причин для беспокойства на тему того, что Е-сигареты станут первым шагом на пути к употреблению обычных.

Статистика, собранная на территории Европейского Союза, приводит к следующим любопытным выводам: