"Руки по локоть в крови": украинский певец угодил в скандал из-за фото со скандальным сепаратистом

В сети разгорелся скандал из-за фото Зиброва с сепаратистом.

Украинский певец Павел Зибров попал в скандал: народный артист поддержал скандального сепаратиста, бывшего нардепа-регионала Владимира Струка.

На своей странице в Instagram Струк запостил фото, где изображен вместе с Зибровым. "Друг нашего фонда, народный артист Украины Павел Зибров. С такими людьми Луганщина непобедима!" – подписал снимок Струк.

Поведение Зиброва разозлило ветеранов АТО Луганской области. Так, боец батальона "Айдар" Юрий Куличенко обратился к Зиброву и напомнил ему, что именно Струк был одним из организаторов фейкового референдума по отсоединению Луганской области от Украины.

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"Тех, кто развязал войну в нашем доме мы знаем поименно. Среди них и этот подонок из Луганска Владимир Струк, с которым вы так хорошо позируете на фото, которое он разместил на своих ресурсах. Надеемся, что это архив, и вы уже давно забыли о знакомстве с ним. А если не забыли, то напоминаем, что это – сепаратист Струк, который ныне баллотируется в нардепы по 113 избирательному округу. Он анонсировал концерты в свою поддержку с вашим участием. Вы об этом в курсе, господин Зибров? Если нет, то напоминаем, что Струк, будучи в 2014 году нардепом от "Партии регионов", организовывал и финансировал отряды боевиков так называемых "ЛНР", активно обустраивал блокпосты, и напрямую был причастен к развязыванию войны на востоке Украины, из-за которой гибнут и сегодня тысячи украинских граждан. На финансируемых им лично блокпостах погибло больше украинских патриотов и простых граждан. Он является криминальным авторитетом из 90-х и преступником, которого внесли в базу "Миротворец" как сепаратиста, пособника террористов, человека, совершившего деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, руки которого по локоть в крови. Господин Зибров, по локоть в крови! Вы действительно хотите поддержать этого преступника, вы действительно будете петь на его заказ?!" – обратился к Зиброву Куличенко в Facebook.

По информации местных СМИ, по инициативе Струка были созданы отряды самообороны из бывших афганцев и людей, "которые воевали в горячих точках", передает ТСН.

"Благодаря народному депутату созданы отряды самообороны. Все у нас будет нормально", – рассказывал участник такого отряда.

Через несколько недель этот отряд превратится в часть батальона "Заря" и бригады "Бэтмен", которой будет руководить охранник ночного клуба Алексей Беднов. Он ходил на митинги со Струком еще в апреле. До августа Беднов организует пыточные камеры в подвале общежития Восточноукраинского университета имени Владимира Даля. Туда будут бояться попасть больше, чем в захваченное СБУ.

Скандал с Зибровым прокомментировал и журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook: "Вообще артист Зибров - настоящий патриот. Поет украинские песни, носит вышиванку. Но когда платит подонок и предатель, которому нужно попасть в парламент, артист Зибров не может отказать. Вышиванка вышиванкой, а 20 баксов - это всегда 20 баксов. Не будь, как Павло Зибров".