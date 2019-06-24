«Взятки. Не беру. Не даю»: львовский бизнесмен Ростислав Мельник начал акцию по борьбе с коррупцией

Мужчина расклеивает наклейки на государственных учреждениях Львова и передает их прохожим и автомобилистам.

Львовский застройщик Ростислав Мельник, который идет на выборы в Верховную Раду от 116 округа Львова, начал акцию «Взятки. Не бери. Не давай». Стикеры с соответствующей надписью бизнесмен расклеивал на государственных учреждениях Львова и передавал прохожим и автомобилистам.

«Люди уже не воспринимают высокие фразы о том, что надо бороться с коррупцией. Я считаю, что надо действовать. Да, это только начало. Но начинать каждому из нас надо с себя», - пояснил Мельник.

Символично, что первая наклейка появилась на здании Нацполиции Львовщины, а ее глава Валерий Середа даже попросил футболку с надписью «Взятки. Не беру. Не даю».

«Каждый должен понять, что когда у него требуют взятку – его пытаются унизить. По такому же принципу должен думать и тот, кто требует. Требовать взятку – это унизительно», - отметил Начальник ГУ Национальной полиции Львовской области Валерий Середа.

Кроме полиции к флешмобу присоединились еще несколько властных учреждений. В частности, Львовский апелляционный административный суд, где работал судья-колядник Игорь Зварыч. Главное управление ГФС в Львовской области и Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля во Львовской области. Также участие в флешмобе принял депутат Львовского горсовета и общественный активист Игорь Зинкевич. Последний позволил прицепить стикер «Взятки. Не бери. Не давай» на свою машину.

Также инициативу подхватила общественность. Прохожие и владельцы транспортных средств охотно брали наклейки с надписью «Взятки. Не беру. Не даю», отмечая, что начинать надо с самих себя.