Бомбоубежища в полной готовности есть в 20 областях Украины

Об этом сообщил виице-премьер Геннадий Зубко. "На сегодняшний день подготовка убежищ - это вопрос местного самоуправления, задача поставлена. Фактически 20 областей уже выполнили на 100% поддержку этих бомбоубежищ", - сказал Геннадий Зубко.

Он также подчеркнул, что все бомбоубежища в населенных пунктах находятся на балансе местных властей, поэтому именно они должны финансировать их содержание. При этом ЖЭКи в случае нехватки средств для этих целей должны обращаться с соответствующими запросами к местным властям.

Читайте такжеНа Харьковщине подготовили к использованию более 1300 бомбоубежищ - ОГА

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что руководство страны ставит перед областными администрациями и соответствующими структурами задачу полностью отработать систему гражданской обороны и защиты граждан в масштабах всей Украины.