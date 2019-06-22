В центре столицы из-за Марша равенства от сегодня будет ограничено движение транспорта по ряду улиц

Также с 18.00 и до окончания Марша равенства будут изменены маршруты общественного транспорта и закрыты станции метро «Площадь Льва Толстого», «Дворец Спорта» и «Театральная».

В центре столицы в связи с проведением Марша равенства сегодня ориентировочно с 18.00 и до окончания мероприятия 23 июня будет ограничено движение транспорта по ряду улиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

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В частности, движение ограничат: на ул. Владимирской (на участке от ул. Прорезной до ул. Саксаганского), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Николая Лысенко), на б-ре Тараса Шевченко (на участке от ул. Леонтовича до пл. Бессарабской), ул. Льва Толстого (на участке от ул. Тарасовской до пл. Льва Толстого), ул. Антоновича (на участке от ул. Саксаганского до ул. Льва Толстого), ул. Терещенковской (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Льва Толстого), ул. Пушкинской (на участке от пл. Льва Толстого до ул. Прорезной), ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Саксаганского до ул. Павла Скоропадского).

Также напоминается, что сегодня с 18.00 и до окончания Марша равенства будут изменены маршруты общественного транспорта.

Как сообщал УНИАН, в столице сегодня с 18.00 и до окончания запланированного на завтра Марша равенства закроют станции метро «Площадь Льва Толстого», «Дворец Спорта» и «Театральная». Станции будут работать в режиме пересадочных узлов.

Также завтра возможно закрытие на вход и выход станций метро и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников массовых мероприятий.

По данным организаторов, в Марше равенства 23 июня примут участие около 10 тысяч человек.