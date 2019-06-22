В Киеве с 18.00 закроют три центральные станции метро

Три станции метрополитена не будут работать также и завтра в связи с мерами безопасности во время подготовки и проведения Марша равенства.

В столице сегодня с 18.00 и до окончания запланированного на завтра Марша равенства закроют станции метро «Площадь Льва Толстого», «Дворец Спорта» и «Театральная».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, станции будут работать в режиме пересадочных узлов.

Также завтра возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Кроме того, с 18.00 22 июня и до окончания Марша равенства 23 июня будут изменены маршруты общественного транспорта и некоторых маршрутных такси в связи с перекрытием полицией дорожного движения на ряде улиц, в частности, троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17; автобусов № № 20, 24, 114, 118.

Как сообщал УНИАН, по данным организаторов, в Марше равенства 23 июня примут участие около 10 тысяч человек.