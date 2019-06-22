Дело нацгвардейца Маркива: на суде в Италии с итоговой речью выступил адвокат украинца

Адвокат украинца сосредоточился на детальном анализе информации от трех ключевых свидетелей, по данным которых прокурор Андреа Дзанончелли реконструировал факты и создал обвинительную базу.

Адвокат украинского военного Виталия Маркива Раффаэле Делла Валле выступил на суде в итальянском городе Павия с итоговой речью, которая длилась 6 часов.

По его словам, прокуратура города Павии и семья погибшего на Донбассе итальянского фотографа пытаются назначить виновного, а не найти настоящего виновника в гибели Андреа Роккелли 5 лет назад, пишет Радио Свобода.

Опровергая тезисы обвинения, защитник сосредоточился на детальном анализе информации от трех ключевых свидетелей, по данным которых прокурор Андреа Дзанончелли реконструировал факты и создал обвинительную базу. Речь идет о пострадавшем тогда французском фоторепортере Уильяме Ругелона, журналистке издания Corriere della sera Иларии Морани и фотографе Марчелло Фаучи.

Адвокат украинца до мелочей проанализировал выступления и поведение упомянутых свидетелей, особенно французского фотографа. Делла Валле отметил, что показания Ругелона предоставленные французским следователям в октябре 2014 года отличаются от его показаний итальянцам в ноябре 2018 года.

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Вспоминая показания того же француза, адвокат также отрицает физическое присутствие украинских военных возле места гибели Андреа Роккелли и Андрея Миронова и подчеркивает, что стреляли "снизу от боевиков", а не с горы Карачун с расстояния почти 2 км, хотя прокуратура отвергает версию гибели Роккелли вследствие минометного огня со стороны боевиков.

Защитник украинца Раффаэле Делла Валле во время выступления не воспользовался ни одним фото или видео, только подготовленной речью, написанной от руки на 200 страниц с использованием латинских сентенций, цитат политиков, писателей и исследований по психологии.

Как сообщило Радио Свобода конфиденциальный источник в прокуратуре Павии, они были готовы к критическому выступлению защиты, но считают неуместной критику со стороны Делла Валле относительно чрезмерного использования аудиовизуальных средств для демонстрации аргументов обвинения.

На заседании также выступил адвокат защиты государства Украина Никколо Бертолини Клеричи. Речи защитников слушала, среди других, делегация министерства юстиции Украины.

5 июля состоится предпоследнее, семнадцатое, заседание, когда третий адвокат защиты Донателла Рапетти сосредоточится на роли украинского войска в мае 2014 года возле Славянска Донецкой области.

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Планируется, что суд объявит решение 12 июля.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли и его российского партнера Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

17 июля 2017 года суд в городе Павия провел предварительный допрос Маркива.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

В настоящее время украинский нацгвардеец находится в тюрьме в пригороде Милана.