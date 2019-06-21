Полиция Киева предостерегла участников Марша равенства от призывов к миру с Россией

Полицейские, которые будут охранять общественный порядок во время проведения мероприятия, будут обращать особое внимание на попытки пронести запрещенные предметы и вещества, которые могут быть использованы для загрязнения людей.

В столичной полиции предупреждают участников Марша равенства, который должен пройти в Киеве в воскресенье, 23 июня, от призывов к миру с Россией.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, об этом на совещании заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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"Марш равенства - динамичное мероприятие, и обстановка может меняться очень быстро, поэтому призываю руководителей принимать решение немедленно и на местах. Особое внимание обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей. Кроме того, мы предупредили участников марша о недопустимости использования во время шествия запрещенной символики или призывов к миру с Россией. Это недопустимо", - сказал Корищенко.

Также он рассказал, что к территории, где будет проходить мероприятие, полиция ограничит доступ, будут установлены пропускные пункты с металлическими рамками.

"Для недопущения и предотвращения совершения возможных преступлений, на территорию, где будет проходить марш, мы ограничим доступ. Будет установлено достаточное количество пропускных пунктов с металлическими рамками, чтобы создать свободный проход гражданам и представителям СМИ, - отметил Крищенко.

По предварительной информации, ожидается, что в мероприятии примут участие около 10 тысяч участников.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Киеве состоится Марш равенства. Власти призывают киевлян и гостей столицы поддержать приоритеты европейского развития и показать, что в Киеве нет места для дискриминации.

В связи с проведением Марша равенства с 18:00 22 июня и до окончания мероприятий 23 июня вносятся изменения в движение общественного транспорта и маршруток. Также в этот период изменится работа станций метрополитена «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого» и «Театральная».