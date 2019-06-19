СБУ сегодня обнародует подозрения четырем лицам, причастным к катастрофе MH17 над Донбассом

Сегодня в Нидерландах состоится брифинг совместной следственной группы по последним результатам расследования трагедии.

Служба безопасности Украины сегодня обнародует подозрения четырем лицам, причастным к сбитию малайзийского самолета рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

"Сегодня, 19 июня, в 14.00 в Нидерландах состоится брифинг совместной следственной группы о результатах расследования сбития рейса MH-17 авиакомпании "Малазийские авиалинии". После этого на официальном сайте Службы безопасности будут обнародованы подозрения четырем фигурантам, причастным к катастрофе 17 июля 2014 года" - сообщает спецслужба.

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Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

Сегодня, 19 июня, международная совместная следственная группа, объявит первые четыре фамилии лиц, подозреваемых в причастности к сбитию самолета.