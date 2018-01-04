Эксперт о сбитом над Донбассом МН17: оператор "Бука" мог перепутать цель (видео)

В ходе расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 выяснилось, что оператор ракетной установки "Бук" мог и не знать, что стреляет в пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний".

Об этом в одной из программ на голландском телевидении рассказывает бывший командир финского батальона "Бук" Эса Келоними, который очень помог в расследовании причин крушения, передает "Украинская правда".

По его словам, системой "Бук" управляют 3 человека. Курс обучения в Финляндии длится 1 год, он дает базовый уровень знаний. Чтобы в полной мере освоить навыки управления "Буком", нужно больше времени, а чтобы стать настоящим профессионалом, нужны многие годы учебы.

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Как известно, в Донецке была замечена пусковая установка системы "Бук", но, отмечает финский специалист, это лишь одна из составляющих большого комплекса. В его состав также входит мобильный командный пост, который управляет системой, и радар, передающий данные о воздушных объектах на командный пост. Также в составе комплекса есть другие пусковые установки.

По словам Келоними, пусковая установка и сама по себе может осуществить выстрел, но ее оператор "не будет знать, куда стреляет".

"Потому что неизвестно, где находится цель", - пояснил он.

При этом, отмечает эксперт, у пусковой установки есть и свой радар, который отслеживает цель. Однако даже при наличии опытного оператора он не слишком точный, ему трудно отличить военный самолет от пассажирского и вообще определить тип летательного аппарата.

В программе было также озвучено мнение, что действиями оператора управляли из России.

В целом эксперты сошлись во мнении, что применение боевиками пусковой установки "Бук" против украинских самолетов - безответственное решение.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства.

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Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, который находился под контролем пророссийских террористов. В кругу подозреваемых, согласно докладу, - около 100 человек.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе малайзийского Boeing 777.