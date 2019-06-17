Оккупанты в Крыму отказываются переводить Бекирова из СИЗО в больницу - адвокат

Старший следователь ФСБ РФ Иван Романец отказывается переводить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который находится в симферопольском СИЗО оккупированного Россией украинского Крыма.

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Как сообщил корреспонденту проекта Радио Свобода «Крым.Реалии» адвокат Алексей Ладин, защита направила следователю российской ФСБ соответствующее ходатайство об исполнении решения ЕСПЧ в отношении Бекирова.

«Следователь пояснил, что не видит оснований для направления Бекирова в больницу. Отказ он мотивировал тем, что решение ЕСПЧ - это не решение, а письмо, и оно должным образом не заверено, а через официальные каналы никакой информации ему не поступало. Кроме того, он сослался на то, что Бекирова уже вывозили в больницу, где он, по мнению следователей, прошел надлежащее медицинское обследование, по итогам которого есть заключение врачей о том, что Бекиров может находиться в СИЗО», - рассказал адвокат.

По словам Ладина, он предполагал такое развитие ситуации, в связи с чем направил ряд заявлений в официальные органы России.

«Мною были направлены заявления в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму Людмиле Лубиной, её руководству в Москве - омбудсмену Татьяне Москальковой, руководству УФСБ в Крыму - генерал-лейтенанту Михайлюку, директору ФСБ, Министерству юстиции, аппарату при президенте России, правительству России, в адрес СИЗО и ФСИН России. В этих заявлениях я прошу оказать содействие в реализации решения ЕСПЧ», - сказал Ладин.

Адвокат напомнил, что отказ следователей исполнять решения ЕСПЧ повлечет за собой нарушение других статей Конвенции о защите прав человека.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый «Киевский райсуд Симферополя» продлил Бекирову срок ареста до 12 августа.

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров, которого оккупанты уже полгода держат в СИЗО, может не выдержать еще два месяца ареста.

11 июня Евросуд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу.

12 июня ФСБ РФ завершило следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее предоставленные в ходе следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился в то время, когда он якобы передавал взрывчатку и боеприпасы.