Мать Кольченко пятый раз посетила сына в российской колонии

Кольченко, «как всегда, задает множество вопросов о семье, друзьях, ситуации в мире, а точнее, про Украину и Крым».

Мать осужденного в России крымского анархиста Александра Кольченко Лариса в течение трех суток находилась в колонии в Копейске Челябинской области России.

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Об этом сообщила племянница Кольченко Анастасия, передает "Радио Свобода".

«10 июня мама Саши вышла из колонии после долгосрочного свидания, которое длилось трое суток. Это их пятая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года. Саша чувствует себя хорошо, как всегда, ни на что не жалуется. Очень ждал этой встречи, чтобы вспомнить вкус домашней еды, приготовленной руками мамы. Российские СМИ практически не читает, кроме «Новой газеты», с которой и сейчас вырезают и закрашивают статьи с «запрещенной информацией», – написала Анастасия.

По ее словам, Александр Кольченко, «как всегда, задает множество вопросов о семье, друзьях, ситуации в мире, а точнее, про Украину и Крым».

«Когда потеплело, начал чаще ходить на прогулки, играть в волейбол и просто ходить в спортзал. Вместе с адвокатом собирается писать ходатайство об изменении режима содержания. Также передает всем привет и просит писать письма!», – говорится в сообщении родственницы Кольченко.

Справка УНИАН. Активиста Кольченко вместе с режиссером Олегом Сенцовим задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.