В последние дни марта в Украине потеплеет

28 марта на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на побережье морей 0-3° тепла; днем 8-13°, в Закарпатье до 15° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

29-30 марта сохранится переменная облачность, без осадков, только на крайнем западе, а 30 марта и на юге местами пройдут небольшие дожди, в Крыму умеренные дожди, кое-где с грозами. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в Карпатах и на севере Левобережья 0-4° мороза; днем 10-15° тепла, на побережье морей и в Карпатах 6-10° тепла.

31 марта - 1 апреля ожидаются небольшие и умеренные дожди, кое-где с грозами; только в западных, а 31 марта и в северных областях без существенных осадков. Температура ночью 1-8° тепла, в западных, 31 марта и в северных областях местами 0-2° мороза; днем 8-14° тепла, на крайнем западе до 18°.

В г. Киеве и области 28 марта переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 10-12° тепла, по области ночью 1-6° мороза, днем 8-13° тепла.

29-30 марта - переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 0-5° тепла, днем 10-15°.

31 марта - без существенных осадков, 1 апреля пройдет небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, 31 марта местами 0-1° мороза; днем 8-14° тепла.