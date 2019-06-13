Треть молодых украинцев живут с родителями - опрос
09:49, 13 июня 2019Общество
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Большинство опрошенных хотят собственное жилье.
Иллюстрация / REUTERS
Более трети молодых украинцев от 18 до 34 лет живут с родителями.
Такие результаты опроса ЮНИСЕФ, сообщили в эфире "Сниданок с 1+1".
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Собственное жилье есть только у 16% опрошенных, 20% живут в общежитиях, а арендуют жилье – 27%. Большинство из респондентов ответили, что обеспечение жильем для них актуальный вопрос. И они желают принять участие в государственных жилищных программах.
Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию, чуть меньше заинтересованы в льготном кредите и аренде жилья по низким ценам.
Напомним, 28 марта сообщалось, что почти 3,5 миллиона украинцев проживают не по месту регистрации. Еще 700 тысяч вообще не имеют свежей отметки в паспорте.
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