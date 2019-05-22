В Польше в прошлом году 70% разрешений на работу получили украинцы

Больше всего – 85% разрешений для украинцев - выдали в Любушском воеводстве на западе Польши.

По итогам 2018 года количество выданных разрешений на работу в Польше достигло почти 329 тыс., что на 40% больше, чем в 2017 году и почти в пять раз больше, чем в 2015 году.

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Об этом сообщило Главное статистическое управление страны, передает Польское радио. По данным статистики, разрешения чаще всего выдают гражданам Украины.

По сравнению с 2017 годом, увеличение числа выданных разрешений на работу иностранцам набюдалось почти во всех воеводствах Польши.

В 2018 году разрешения на работу в Польше выдали гражданам 125 стран и двум лицам без гражданства. Чаще всего эти документы получали граждане Украины – 70%. Больше всего – 85% разрешений для украинцев - выдали в Любушском воеводстве на западе Польши.

Второй после граждан Украины группой, которая получила больше всего разрешений на работу для иностранцев, были граждане Непала – 6,1% от общего количества. Кроме граждан Украины и Непала в 2018 году большой процент разрешений получили также граждане Индии и Бангладеш – по 2,5%.

По статистике, в 2018 году среди выданных разрешений на работу абсолютное большинство – 77,2% - касалась мужчин.