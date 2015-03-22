В Бельгии создали компьютерную игру о сражении за Донецк между силами АТО и боевиками

Игра называется "Битва за Донецк" и разработчики уверяют, что у нее антивоенный месседж. "В этой игре мы не заставляем принять какую-то политическую позицию и не потакаем насилию и конфликтам. Наоборот, наша цель заключается в повышении осведомленности о конфликте в Украине. Ее отрезвляющий характер должен обеспечить некоторую пищу для размышлений", - говорится в описании к игре. Об этом сообщает ТСН.

Разработчики игры отмечают, что лидеры ряда стран и континентов спорят и говорят о новой холодной войне в мире. Тем не менее, тысячам мирных жителей в восточной Украине угрожает настоящая война. Уже один миллион переселенцев вынуждены были покинуть свои дома, а в боях погибли по меньшей мере 5000 человек.

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"В битве за Донецк вы - командир, который играет с жизнью этих людей. Вы определяете ставки. Вы можете выиграть?", - спрашивают авторы игры у потенциального игрока.

В игре, какую бы сторону игрок не выбрал, в любом случае он проиграет. После каждой компьютерной битвы на экран выводится, сколько мирных жителей убито во время противостояния.