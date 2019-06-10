СБУ усилила контрразведывательный режим насчет российских радикалов на въезде в Молдову

Решение принято с целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе.

СБУ усилила контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных граждан России на въезде в Молдову через территорию Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутриполитическую ситуацию, которая сложилась в Республике Молдова.

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В рамках партнерских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе.

С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины в отношении радикально настроенных россиян.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Конституционный суд Молдовы объявил незаконными действия депутатов на экстренном заседании парламента, во время которого состоялось утверждение состава правительства и церемония приведения его к присяге. Депутаты избрали спикером лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречневую, а также трех вице-спикеров, постоянное бюро парламента и составы профильных комиссий. Правительство возглавила Майя Санду, чью кандидатуру предложил известный пророссийской позицией Игорь Додон.

В КС Молдовы заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенный на формирование правительства, и должен быть распущен.

Парламент принял декларацию «О захваченном государстве», в которой говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и недоверии Конституционному суду. В документе содержится требование отправить в отставку председателя Службы информации и безопасности и председателя Национального центра по борьбе с коррупцией.

Лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что ПРСМ и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

Ночью 9 июня в Кишиневе протестующие заблокировали здания правительства, МВД, Генпрокуратуры, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие госучреждения, чтобы не пустить туда новых назначенцев.

9 июня Конституционный суд Молдовы отстранил Додона от поста президента и назначил и.о. президента бывшего премьера Павла Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Европейский Союз признал законным новое правительство Молдовы и готов с ним работать, подчеркнули высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

Парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля. ПСРМ получила 35 мандатов в 101-местном парламенте, правящая Демократическая партия - 30, на третьем месте - проевропейский оппозиционный блок ACUM («Сейчас») - 26 мандатов.