Посольство США посоветовало своим гражданам избегать массовых собраний в Украине

Посольство США советует американцам избегать скопления людей и демонстраций в Украине в связи с приближением выборов в Верховную Раду.

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Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Украине.

«Ожидается, что парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. Риск насилия усиливается во время избирательных периодов и в процессе подготовки предыдущих выборов связанные с выборами демонстрации привели к насилию», - говорится в сообщении.

В этой связи Посольство США рекомендует своим гражданам в Украине избегать массовых собраний и мест скопления людей, ожидать более усиленного обычного присутствия полиции, перекрытия улиц, ограничения и обысков.

Также рекомендуется следовать инструкциям украинских правоохранительных органов и следить за новостями в местных СМИ.