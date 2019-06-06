В ВНО по истории Украины обнаружили ошибку (фото)

На одно из заданий ВНО по истории не было правильного ответа – его всем зачтут как правильный.

Задание № 42 ЗНО по истории Украины решили засчитать всем участникам тестирований как правильное, поскольку на него не было правильного ответа.

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Об этом сообщили на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Отмечается, что в указанном задании было предусмотрено определение фото с изображением Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря. В вариантах ответов приведены фото, содержащие изображение Свято-Покровской церкви (село Сутковцы, Хмельницкая область), Пятницкой церкви (Чернигов), Екатерининской церкви (Чернигов) и Церкви Святого Пантелеймона (село Шевченково, Ивано-Франковская область).

"Из-за технического недосмотра во время подготовки к печати сертификационной работы вместо фото Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря ошибочно приведены фото собора Святой Великомученицы Екатерины (Екатерининская церковь в Чернигове)", – пояснили в центре.

Ранее были обнародованы правильные ответы на ВНО по истории Украины 2019.