Палица попросил ГПУ и милицию помочь выплатить долги по зарплате сотрудникам Одесского НПЗ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Палица заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я еще 2 недели назад обратился к Генеральному прокурору и министру МВД с письмом с просьбой, чтобы, как только поступят первые деньги от реализации арестованного топлива, в первую очередь, направить их на погашение задолженности по зарплате работникам НПЗ. Я в этом очень первый заинтересован, потому что, как минимум, она попадает в ведомости и статистику, а как максимум – это жизни людей, которым не за что жить», - заявил Палица.

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Он добавил, что на днях возле здания обладминистрации прошел митинг сотрудников данного завода. Палица акцентировал, что заинтересован в выплате зарплаты работникам предприятия гораздо больше тех людей, «которые вывели их (сотрудников НПЗ) - УНИАН) на улицу». Работники заинтересованы в национализации завода и глава ОГА их в этом поддерживает.

Он отметил, что сейчас на НПЗ продолжаются следственные действия, которые проводит МВД. Поэтому сегодня завод, топливо - под арестом.

«Передано по решению суда топливо на хранение государственной компании «Укртранснефтепродукт». Охрану завода обеспечивает подразделение, насколько мне известно, «Киев-1», а не «Днепр-1» — и оно не имеет отношения ни к Коломойскому, ни к «Привату», ни ко мне. На заводе я не был. Охрана там стоит государственная, предприятие – государственное, топливо взято государством на хранение», - заявил Палица.

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Как сообщал УНИАН, в ходе досудебного расследования наложен арест на нефтепродукты ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», который является объектом возможных преступных посягательств, в общей сложности почти на 65 тыс. тонн.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ряду статей, среди которых ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

4 февраля Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил исковое заявление военной прокуратуры Южного региона в интересах государства в лице Главного управления ГСЧС в Одесской области к ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» о возвращении задолженности за предоставленные услуги в сумме более 1 млн грн.