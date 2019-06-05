"Безнаказанность убивает": по всей Украине прошли акции протеста из-за убийства мальчика (фоторепортаж)

Жарче всего было в Переяславе-Хмельницком, где и произошло убийство.

Во вторник, 4 июня, в 19:00 во многих украинских городах стартовала акция протеста "Безнаказанность убивает". Люди собрались из-за гибели 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком на Киевщине. Там двое работников патрульной полиции навеселе устроили стрельбу по жестянкам. Одна из пуль попала мальчику в голову. Медики боролись за его жизнь, однако 3 июня он скончался в больнице.

Митинг прошли в крупных городах Украины, в частности в Херсоне, Переяславе-Хмельницком, Киеве, Черновцах, Луцке, Ривне, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде и Николаеве.

Жарче всего было в Переяславе-Хмельницком, где и произошло убийство. Активисты зажгли файеры в полицейских начали кидать петардами и дымовыми шашками. Под ноги правоохранителям, которые обступили вход в здание полиции, положили детские игрушки. На стене здания краской написали слово "Убийцы". Во время коротких стычек в Переяславе дымовая шашка ударила журналистке в ногу. Сообщалось о ранении, однако эта информация не подтвердилась.

В Киеве возле здания МВД собрались около 200 человек. Сначала звучали колыбельные песни, люди шли с фотографиями, игрушками, рисунками, свечами. Активисты зажгли файеры и дымовые шашки - они требовали отставки высокопоставленных чиновников МВД и Нацполиции.

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В Днепре с пиротехникой под дождем несколько десятков человек пришли на протест в областное управление Нацполиции. Некоторые целыми семьями с малышами. Говорят, что таким образом хотели выразить соболезнования родственникам погибшего мальчика и добиться наказания для виновных. Митингующие в балаклавах развернули плакат с призывом освободить министра внутренних дел Арсена Авакова. Также они зажгли файеры и написали слово «Убийцы» перед входом в управление полиции. Обошлось без столкновений.

В Харькове на акцию протеста, которая длилась около часа, вышли полторы сотни человек с требованиями о кадровых решениях и справедливом суде над виновными.

Во Львове погибшего Кирилла почтили минутой молчания. На стены здания полиции повесили фото подозреваемых полицейских.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла, находившегося на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.