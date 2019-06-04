Подозреваемые в убийстве ребенка патрульные не проходили освидетельствование на состояние алкогольного опьянения – прокурор

Также прокурор Владислав Волян отметил, что не знает, нашли ли оружие, из которого был убит 5-летний мальчик.

Патрульные полицейские, подозреваемые в убийстве 5-летнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий 31 мая, не проходили освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил прокурор Владислав Волян.

Он объяснил, почему обоим полицейским Владимиру Петровцю и Ивану Приходько инкриминировано именно умышленное убийство, а не убийство по неосторожности.

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"Оба подозреваемых являются жителями Переяслав-Хмельницкого. Это все случилось возле их места жительства, в гостях у одного из них. Там жилая застройка. Известно, что там ходят люди, играют дети. И потому, стреляя, даже не видя цели, человека, осуществления выстрела в такой обстановке свидетельствует о преднамеренности убийства", - сказал прокурор.

Вместе с тем Волян заявил, что пока не известно, из какого типа оружия стреляли патрульные, где это оружие, зарегистрировано ли оно и кому из подозреваемых принадлежит.

Также, по словам прокурора, пока нет документального подтверждения, что подозреваемые в день совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, об этом известно только из показаний свидетелей. Волян предположил, что соответствующих документов не будет, поскольку оба подозреваемых отказались пройти медосвидетельствование на установление состояния опьянения.

Кроме того, прокурор сообщил, что пока не установлено, кто именно из двух подозреваемых попал в ребенка, однако убийство квалифицировано как групповое преступление, и поэтому оба подозреваемых будут отвечать за его совершение.

Следует также отметить, что прокурор довольно странно отреагировал на вопрос корреспондента УНИАН, есть ли у кого-то из двух подозреваемых зарегистрированное огнестрельное оружие.

«Я не могу сказать, было ли на месте преступления оружие, когда туда приехала следственно-оперативная группа Нацполиции. Но было определенное время, за которое это оружие могли скрыть.

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Свидетели утверждают, что оба подозреваемых были в состоянии алкогольного опьянения, хотя научных доказательств этому пока нет. Они отказались от освидетельствования, поскольку имеют такое право по закону. Я также не могу сказать, найдено было оружие при обысках жилищ обоих подозреваемых. Касаемо зарегистрированного оружия у кого-то из подозреваемых, то это такие личные данные. Я не могу об этом сказать, потому что мы расследуем это дело лишь трое суток», - сказал прокурор.

Также он добавил, что к ходатайству об избрании меры пресечения подозреваемым не были приобщены показания несовершеннолетнего брата погибшего мальчика, поскольку, по словам прокурора, не известно, в какое время и когда эти показания были зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

В ГБР сообщили, что полицейские осмотрели место происшествия и в 70-150 м от него обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчик и банки.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 4 июня, суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залогов.