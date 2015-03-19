Ситуация с УПЦ МП напоминает события в Великобритании в 20-е годы - епископ Англиканской церкви

Епископ Англиканской Церкви Кристофер Хилл считает ситуацию, в которой оказалась Украинская Православная Церковь Московского патриархата похожей на ту, которая сложилась в Великобритании в 20-е годы ХХ-го века.

Об этом он сказал во время встречи делегации Всеукраинского Совета Церквей с председателем отдела внешних церковных связей УПЦ митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ МП.

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“В то время в Ирландии вспыхнула война и Англиканская Церковь оказалась по обе стороны границы, оставаясь силой, что была общей для двух сторон конфликта”, - пояснил епископ Кристофер Хилл.

В свою очередь, митрополит Митрофан отметил, что сдержанная позиция УПЦ МП во время конфликта и отказ от политических оценок того, что происходит на востоке Украины, позволяет УПЦ МП сегодня выступать в качестве неангажированной силы, которую стороны конфликта при желании могли бы использовать в качестве посредника.

“Украинская Православная Церковь Московского патриархата выступает за сохранение территориальной целостности и единства страны. УПЦ МП сегодня является практически единственным возможным реальным инструментом объединения нашей страны и возвращения Донбасса в украинское политическое, культурное и социальное пространство. Ведь несмотря на неоднозначное отношение к Украине со стороны местного населения Донбасса, каждое воскресенье в православных храмах этого региона упоминается за богослужениями имя Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия”, - сказал митрополит Митрофан.

Владыка подчеркнул, что “не надо разрушать этот едва ли не единственный мост, который объединяет Донбасс с Украиной, стоит использовать миротворческий потенциал Церкви”.

По его мнению именно УПЦ МП сегодня обладает серьезным потенциалом для поддержания стабильности в украинском обществе и государстве, так как является самой большой православной конфессией в стране - около 13 тысяч приходов равномерно представлены во всех регионах Украины.

Генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей доктор Олаф Твейт заверил митрополита Митрофана в том, что ВСЦ со своей стороны готова приложить максимум усилий для содействия в преодолении вооруженного конфликта в Украине. Генсек ВСЦ подчеркнул, что делегация прибыла, чтобы “послушать и посмотреть, ознакомиться с ситуацией на месте”.

«Мы молимся за вас и выражаем нашу солидарность с вами в это тяжелое для вас время. Сегодняшний визит - это визит братьев и сестер во Христе, а также визит тех, кто обеспокоен тем, что происходит в вашей стране. Такой высокий уровень делегации Всеукраинского Совета Церквей свидетельствует о том, что наша организация не равнодушна к вашим проблемам», - сказал доктор Олаф Твейт.

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Справка УНИАН. 18-19 марта Украину посещает делегация Всемирного Совета Церквей, в состав которой входят 348 христианских конфессий из более чем 100 стран, представляющих около 400 млн христиан мира.

Делегацию возглавляет Генеральный Секретарь ВСЦ доктор Олаф Фюксе Твейт. В составе делегации также вице-модератор Центрального Комитета ВСЦ православный митрополит Сасимський Геннадий (Константинопольский Патриархат) и президент ВСЦ по Европе, лютеранский архиепископ на покое, доктор Андерс Вейрюд (Церковь Швеции). Также в составе делегации представители христианских конфессий из Австралии, Великобритании, Голландии, Германии, Румынии и США.

Принимающей стороной и организатором визита является Украинская Православная Церковь Московского патриархата, которая является членом Всемирного Совета Церквей.