Секретарь горсовета Славянска - чиновнику: ты можешь по-русски говорить? (видео)
13:22, 04 июня 2019Общество
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Чиновнику, объясняющемся на украинском языке, сделали замечание.
Секретарь горсовета Славянска Жан Ким потребовал от и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Фреда Корепанова выступать на русском языке во время сессии горсовета.
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Фрагмент видеозаписи с таким требованием опубликован на странице "Славянские ведомости" в YouTube.
"Ты можешь по-русски говорить? Путаешься. А то непонятно, что ты там говоришь", - сказал Ким чиновнику во время его доклада.
Ранее в сети появилось видео, как начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин пытается зачитать текст на украинском языке на камеру.
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