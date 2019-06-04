Секретарь горсовета Славянска - чиновнику: ты можешь по-русски говорить? (видео)

Чиновнику, объясняющемся на украинском языке, сделали замечание.

Секретарь горсовета Славянска Жан Ким потребовал от и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Фреда Корепанова выступать на русском языке во время сессии горсовета.

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Фрагмент видеозаписи с таким требованием опубликован на странице "Славянские ведомости" в YouTube.

"Ты можешь по-русски говорить? Путаешься. А то непонятно, что ты там говоришь", - сказал Ким чиновнику во время его доклада.

Ранее в сети появилось видео, как начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин пытается зачитать текст на украинском языке на камеру.