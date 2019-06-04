В аэропорту «Одесса» задержан гражданин Турции с поддельным французским паспортом

Иностранцу отказали в пропуске через госграницу.

В международном аэропорту «Одесса» задержан гражданин Турции с поддельным французским паспортом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, вчера обнаружен гражданин Турции, который пытался попасть в Украину по поддельным документам.

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В частности, во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, у пограничников Одесского отряда возникли сомнения относительно действительности паспорта, который предъявил один из иностранцев.

«По результатам углубленной проверки паспорта, выданного на имя гражданина Франции, правоохранители установили, что документ поддельный. В ходе проверки вещей мужчины пограничники обнаружили его настоящие документы – гражданина Турции», - сообщили в пресс-службе.

Поддельный документ пограничники изъяли. Гражданину Турции отказали в пропуске через госграницу и на три года запретили ему въезд на территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, пограничники задержали 6 иностранцев, которые пытались незаконно попасть в ЕС