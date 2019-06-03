Без ВНО, паспорта и аттестата: абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в ВУЗ по упрощенной процедуре

Начали работу образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

С 3 июня до 27 сентября будут работать центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", через которые абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы на материковой Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

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Через эти образовательные центры абитуриенты из оккупированного Крыма и Донбасса могут поступить без внешнего независимого оценивания, паспорта и аттестата. Для упрощенного вступления им следует обратиться в однин из центров, подать заявление, заполнить образовательную декларацию и получить в закрепленной по образовательному центру школе справку, которую в течение трех месяцев нужно заменить на документ об образовании государственного образца. Кроме того, абитуриенты должны сдать три вступительных экзамена: украинский язык, историю Украины и профильный предмет или творческий конкурс.

После этого в приказах о зачислении в целях безопасности фамилии таких абитуриентов обязательно шифруются.

Центры "Крым-Украина" открылись на базе 35 учреждений высшего образования в восьми регионах: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и городе Киеве.

Центры "Донбасс-Украина" действуют на базе более 40 вузов. В частности, центры расположены в Киеве, Бахмуте, Виннице, Днепре, Краматорске, Покровске, Лисичанске, Мариуполе, Северодонецке.

Несмотря на то, что центры будут работать до конца сентября, поступающим нужно подать документы до определенной даты. Прием документов для поступления на бюджет на бакалавра для абитуриентов из Крыма будет продолжаться до 19 июля, а с Донбасса – до 22 июля. Экзамены состоятся 19 и 25 июля соответственно.

Для поступления на поступления на бюджет на младшего специалиста документы следует подать до 29 июля. До 28 июля будут проходить экзамены и творческие конкурсы.

Чтобы поступить на бюджет на младшего специалиста, документы следует подать до 13 июля. Вступительные экзамены – с 21 июля.

Если поступающие с неподконтрольных территорий не успеют подать документы до этого времени, то они могут до 26 сентября поступить на контракт, а потом сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет.

Напомним, образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" работают с 2016 года.