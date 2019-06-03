"Не учли, что пройдут уроды!": архитектор оправдался за поломки на "мосту Кличко"

По словам Андрея Миргородского, стремясь завершить работы ко Дню Киева, его команда не учла некоторые моменты.

Автор проекта пешеходно-велосипедного моста в Киеве Андрей Миргородский признал, что его команда сделала ряд ошибок.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам Миргородского, его команда спешила, стремясь сделать жителям столицы подарок ко Дню Киева, поэтому были не учтены некоторые моменты.

В частности, отметил архитектор, никак не ожидали увидеть на своем творении вандалов.

"Мы не учли, что рядом с нормальными людьми по мосту пройдут уроды! В нормах это не учитывают и мы как-то не подготовились ... Наша команда не ожидала, что среди нормальных людей прийдут нелюди с кирпичами и будут ими проверять прочность накрывочного стекла (которое, кстати, временное из-за крошки от асфальта), будут стрелять в него из пневматики ... Мы не учли вандалов", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве открыли 25 мая. Стоимость строительства самого моста - 275 млн гривен. Общая стоимость моста, фонтана, подпорных стен и других затрат составляет около 400 млн гривен.

За несколько дней на этом мосту уже несколько раз треснуло стекло.