В Украине на воде погибло уже более 270 человек

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной гибели на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.

В Украине с начала года на водоемах погибли 274 человека, из которых 25 дети.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, при этом были спасены 138 человек, в том числе 20 детей.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной гибели на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности: отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах, не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра вблизи воды и не разрешать им самостоятельно посещать пруды и реки, не заплывать далеко, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.